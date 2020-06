Clusters à Cogneau et à Balata, cas au PK6 de Kourou, cas à Papaïchton, la circulation du virus s’étend et la Guyane atteint quasiment le demi-millier de positifs

499 cas cumulés d’infections au Covid-19 étaient confirmés dimanche soir en Guyane dont environ 200 (!) à Saint-Georges de l’Oyapock, environ une cinquantaine à Camopi, un cluster à Balata et un autre à Cogneau sur Matoury, des cas à Papaïchton jusque là épargnée, la reprise de la contamination à Saint-Laurent du Maroni et des cas qui s’additionnent sur l’île de Cayenne et Macouria. Les cas de personnes positives ont doublé en deux semaines en Guyane. Le dimanche 17 mai en soirée, le nombre de positifs s’élevait à 197 cas confirmés sur le territoire, il aura donc même plus que doublé…