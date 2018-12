« Climat, océan et transition : quels enjeux pour l’avenir de la Guyane ? »

Cette conférence-débat aura lieu vendredi 7 décembre à 20h30 au cinéma l’Eldorado à Cayenne.

« Avec 378 km de côtes entre les fleuves Oyapock à l’est et Maroni à l’ouest et plus de 85% de sa population qui vit sur le littoral, la Guyane est particulièrement dépendante de l’océan. C’est une richesse car il recèle des espaces naturels, une biodiversité exceptionnelle et des ressources de pêche importantes. Mais c’est également une menace car le réchauffement climatique, si il n’est pas contenu, risque de submerger les villes et villages côtiers et aura des conséquences très importantes sur les populations et les écosystèmes. Les autres menaces qui pèsent sur l’Océan (pollutions chimiques, pollution plastique, surpêche…) risquent d’aggraver ces conséquences. La lutte contre le changement climatique et la protection de l’océan sont donc une nécessité pour l’avenir de la Guyane et de ses populations ».

L’objet de la conférence-débat organisée par l’association ZEA, le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane et l’ONG Nature Rights est de « présenter ces enjeux et de débattre des modèles de développement pouvant y répondre tout en luttant contre le chômage et les inégalités sociales ».

Sont prévues les interventions de : Claire Albanesi, porte-parole du Collectif Stop Pétrole Offshore Guyane ; Jens Althoff, de la Fondation Heinrich Böll ; Gérard Bons, chef d’entreprise dans les énergies renouvelables ; Marine Calmet, juriste dans l’Association Nature Rights ; Jean-Ronan Le Pen, de l’association ZEA ; Thibaut Terme, spécialiste de la gestion des écosystèmes littoraux.