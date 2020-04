Christophe Pierre : «la crainte et la méconnaissance du dispositif de quatorzaine mis en place récemment a Sinnamary ont motivé le refus d’y aller»

Guyaweb est parvenu ce vendredi à échanger avec Christophe Pierre, militant de la cause amérindienne et qui s’est fait connaître notamment par son opposition farouche au projet Montagne d’or, ses montées au créneau contre l’empoisonnement au mercure des populations de Maripasoula mais aussi par son rôle dans la fiction Guyane (2ème série). Nous lui avons posé ces questions après un constat sur le village Cécilia de Matoury : «La situation est explosive. A-t-on conscience dans ce village au regard du mode de vie (source scientifique) avec un non respect de la distanciation, que les cas positifs risquent de s’y multiplier…