Charles Nouvet, 56 ans et demi, deux refus d’obtempérer, deux défaut d’assurance et un défaut de contrôle technique, un poteau EDF en est tombé sur un Duster de la gendarmerie

Un autre dossier pas banal en comparution immédiate mardi, Charles Nouvet, un homme de 56 ans et demi, né à Cayenne, déjà condamné en 2019 pour refus d’obtempérer. Il était jugé pour une affaire en cours de conduite sans assurance et sans contrôle technique avec refus d’obtempérer le 13 mai 2022 jointe à un dossier du 24 octobre dernier de nouveau refus d’obtempérer et de conduite sans assurance. C’est le dossier où le Duster de la gendarmerie, qui s’était arrêté après la sortie de route du prévenu en fuite, s’était mangé le poteau électrique que le chauffard venait de percuter….

