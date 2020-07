Chape de plomb sur les morts guyanais du Covid-19 : l’hôpital de Cayenne et l’ARS s’étaient abrités derrière un avis inexistant du comité régional d’éthique pour justifier l’arrêt de l’information sur les décès !

La chape de plomb persiste en Guyane au sujet des morts du Covid-19. Les autorités sanitaires n’indiquent plus, par exemple, si une personne guyanaise décédée est passée ou non par un service réanimation avant de perdre la vie. Ce qui pose question, au regard ne serait-ce que de celles qui se posent (1) déjà en Guyane quant aux capacités réelles (lits, appareils, personnels) des services de réanimation limités à deux hôpitaux (Cayenne et Saint-Laurent). Plus intrigant, l’hôpital de Cayenne et l’ARS avaient avancé auprès de Guyaweb fin juin, un avis du comité régional d’éthique pour justifier la fin brutale de…