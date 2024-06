Championnats d’Europe : Gémima Joseph, 5ème sur 100 m dans le bilan européen avec un temps réalisé en Guyane, entre en compétition à Rome dimanche et vise la qualification en finale

Gémima Joseph est actuellement 5ème sur 100 mètres au bilan européen. Mais sa performance date de mi-avril et a été réalisé en Guyane où les coureuses sont plus légères. Elle entre en lice dimanche en demi-finale du 100 mètres aux championnats d’Europe comme nous a indiqué son entraineur Gaétan Tariaffe. Objectif qui ne sera pas une mince affaire : atteindre la finale qui aura lieu le soir même. Une «bonne» nouvelle malgré tout, deux concurrentes mieux classées qu’elle seront absentes pour ces championnats. Explication. Sa performance date des Jeux de Guyane, le 13 avril dernier. Ce jour là, « Mima»…

