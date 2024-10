« C’est une blague c’est pas possible… » (Bernard Faye)

« C’est une blague, c’est pas possible. Comment vous pouvez libérer un homme qui est le suspect n°1 du meurtre de ma fille à la veille de sa comparution en justice. Il était évident qu’il allait se barrer !» C’est Bernard Faye, le père d’Alicia, resté en métropole auprès de sa femme gravement malade qui nous répond au téléphone. Nous nous sommes donc procuré cet arrêt de la cour de cassation d’anthologie du 16 octobre 2024. Les acteurs de cette savante décision sont ci-après : Ce serait un email du procureur général aux deux avocats Archibald Celeyron et Boris Chong-Sit…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !