Bourre-pifs en avion

Une bagarre a éclaté dans l’avion Paris-Cayenne d’Air Caraïbes, hier. Les auteurs sont en garde à vue. «J’ai été informé d’incidents violents que je qualifie de graves à bord d’un vol Paris-Cayenne de la compagnie Air Caraibes (avion arrivé hier soir vendredi) », note le procureur Samuel Finielz dans un audio adressé aux médias sur Whatsapp à la mi-journée. «On a trois personnes qui se sont livrées à des violences au cours de ce vol et il y a un certain nombre de vidéos de ces faits qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. », y poursuit-il. On y voit notamment…