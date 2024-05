« Bordo » alias Joël Martinus alias « Money Hond » alias A Jeugd proche de Brunswijk, en cavale depuis un an et demi, arrêté ce matin au Brésil à Sao Paulo

Déjà condamné deux fois en France, en son absence, dans des trafics de stupéfiants, Joël Martinus 42 ans dit « Bordo », ex-membre de l’ABOP, le parti de Brunswijk a été arrêté ce matin à Sao Paulo au Brésil. En cavale, depuis un an et demi, dans une affaire qui concerne des faits présumés commis au Suriname, il avait une notice rouge d’Interpol. Ce monsieur a des liens avec la Guyane française et la métropole, dans le cadre de trafics… « Le ministère public confirme que le fugitif Joel Martinus, également connu sous le nom de « Bordo », a…

