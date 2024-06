Bilije Afie, Surinamais, 35 ans, braqueur professionnel violent, « en prison » jusqu’au 7 octobre 2065 !

Voilà un exemple du far-west guyanais : une mairie à Apatou, la pharmacie du CHOG à Saint-Laurent, un 8 à 8 braqué à Mana et, dans un inventaire à la Prévert, une pirogue, des véhicules, chaînes en or, parfums, téléphones portables, fusils de chasse, cartouches, espèces, montres de collection, couteaux, cigares de collection, bouteilles de whisky, cartouches de cigarettes, des réals, un appareil photo, ordinateur portable, tronçonneuse et de l’outillage ont été volés et de nombreuses personnes séquestrées lors de 14 braquages en trois ans par une bande armée dont faisait partie Bilije Afiee né à Stoelman Island en 1989…