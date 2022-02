Bilan de Macron en Guyane (3/3) : minier, foncier, le règne du flou

Six mois après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron s’était rendu en Guyane en octobre 2017 pour « dessiner la feuille de route à venir ». Dernier et troisième volet consacré au chômage, au foncier et au minier. Un chômage légèrement en baisse Objectif n°2 de son « programme pour l’Outre-mer », le candidat Macron s’était engagé à « soutenir l’activité et l’emploi pour lutter contre le chômage et l’exclusion ». « Il est rare qu’un président se représente à l’élection avec un taux de chômage aussi faible et des chiffres pas trop mal en terme de création d’emplois » note sous anonymat un…