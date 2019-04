Assises de gynécologie, obstétrique et pédiatrie

La 9ème session des Assises amazoniennes de gynécologie, obstétrique et pédiatrie a lieu jeudi 4 et vendredi 5 avril à Rémire-Montjoly.

Réservées aux professionnels de la santé qui s’y sont inscrits au préalable, « ces rencontres sont l’occasion de faire le point sur les actualités périnatales en Guyane, mais aussi de se tenir informé des travaux de recherche et, pour les soignants, de partager leurs expériences ».

Ces Assises sont organisées par le Centre Hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne avec le parrainage du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et elles sont placées sous la présidence du docteur Jean-Luc Volumenie, chef de service de la Maison de la Femme, de la Mère et de l’Enfant au Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France en Martinique.

Les différentes sessions seront animées par des médecins, professeurs et thérapeutes exerçant en Guyane, aux Antilles et dans l’Hexagone, et des ateliers sont également prévus au cours de ces deux journées.