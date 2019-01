Appel à la prudence sur la D11

La Collectivité Territoriale de Guyane « demande aux usagers de faire preuve de la plus grande prudence » suite à affaissement survenu sur une partie de la chaussée « située vers le PR 10 + 300 de la RD 11 dite Route de SAINT-JEAN-DU-MARONI ».

« En attendant les travaux de sécurisation qui sont en cours de programmation », la CTG indique les recommandations suivantes :

– « respecter la signalisation et le balisage de « danger temporaire » déployés pour assurer la sécurité;

– respecter « la vitesse maximale autorisée limitée initialement à 70km/h sur cette portion » et qui « passera à 50km/h en amont, en aval, au droit et aux abords de la zone accidentée » .

La CTG précise que la circulation sera « réduite à une seule voie et régulée (…) par des panneaux de signalisation temporaire destinés à indiquer le passage prioritaire des usagers qui circulent dans le sens SAINT-LAURENT-DU-MARONI en direction de SAINT-JEAN et d’APATOU ».