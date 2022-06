Agir contre le béton n’obtient pas l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly à la SCI Fort Diamant Uptown

L’association «Agir contre le béton» a vu l’ensemble de ses moyens rejetés par le tribunal administratif de Cayenne dans le délibéré du 16 juin de l’audience du 25 mai. Agir contre le béton contestait le permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly à la société Fort Diamant Uptown. Me Bouchet représentait la commune de Rémire-Montjoly et Me Pigneira, substituant Me Dumont, représentait la SCI Fort Diamant Uptown. L’association Agir contre le béton n’était pas représentée. Le 15 octobre 2020, la SCI Fort Diamant Uptown a déposé une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une résidence de…