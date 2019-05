Affaire préfecture : les huit mis en examen renvoyés devant le tribunal correctionnel dont deux agents du bureau de l’immigration et leur chef qui estime avoir doublé son salaire en se laissant corrompre…

Sans surprise, les huit personnes mises en examen dans l’affaire de corruption et de délivrance frauduleuse de titres de séjour font l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Cayenne. Guyaweb s’est procuré cette ordonnance de la juge d’instruction Daphné Onimus datée du 7 mai dernier qui, par ailleurs, requalifie certains faits présumés et prononce quelques non-lieux partiels sur une minorité des infractions reprochées au moment de mises en examen. Cette ordonnance, en fait une synthèse de l’enquête, relate que Ronald Foin, le chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Cayenne au moment…

