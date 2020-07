Affaire «Gilbert», un sexagénaire de Balata atteint du Covid et évacué en Guadeloupe : le directeur de l’hôpital de Cayenne rédige une lettre d’excuses pour la famille laissée sans nouvelles

Une famille de Balata à Matoury se dit toujours sans nouvelles véritables d’un proche, atteint du Covid-19, hospitalisé depuis 4 semaines et évacué, dans l’intervalle, en Guadeloupe. Lundi 6 juillet, le directeur de l’hôpital de Cayenne a reçu les proches de ce patient Covid. Il a rédigé une lettre d’excuses dans la foulée reconnaissant le manque d’information à la famille. «Aucune raison ne saurait justifier ce manque flagrant de délicatesse et d’information envers la famille d’un patient», souligne notamment le courrier du chef d’établissement. C’est une étrange histoire soulevée par l’association Trop Violans et relayée par nos confrères de Guyane…