Affaire des tests Covid non obligatoires au départ des Antilles vers la Guyane : « ce genre d’incohérence nourrit les thèses complotistes », confie un passager

Après de longs mois d’anomalie voire d’incongruité, les tests Covid seront enfin obligatoires au départ de de Martinique et de Guadeloupe pour un vol à destination de la Guyane. Et réciproquement. Mais seulement à partir du mercredi 13 janvier. Enquête. Ce citoyen guyanais ne décolère pas. Il a voyagé à deux reprises entre la Martinique et la Guyane pendant les vacances de Noël, explique-t-il. A Fort de France, on ne lui a jamais demandé de présenter un test Covid avant l’embarquement. La Guyane subit parallèlement sa seconde vague de l’épidémie, confirmait vendredi la directrice générale de l’ARS Clara De Bort…