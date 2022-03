Affaire de « favoritisme » Serville-Taoumi : phase contradictoire, les avocats ont jusqu’en avril pour répondre au parquet

L’enquête pour favoritisme concernant Gabriel Serville et Olivier Taoumi entre dans la dernière ligne droite Explications. Que devient le dossier d’enquête concernant Gabriel Serville et Olivier Taoumi, le premier soupçonné de favoritisme, le second de recel de cette infraction ? Flash back : le 20 septembre 2014, Gabriel Serville, maire de Matoury depuis quelques mois signe avec l’avocat Me Olivier Taoumi une convention de partenariat : cette convention que Guyaweb s’était alors procurée (voir cet article) assure à l’avocat montpellierain un forfait mensuel de 9 500 euros hors taxes sur les subsides municipaux pour «l’assistance et le conseil juridique». Depuis…