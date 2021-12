Affaire Camilla Marques Pereira/ Sylvain Kereneur : l’affaire sera plaidée le 11 janvier

« On n’est pas à 4 semaines près, il n’y a pas de souci, l’affaire sera plaidée le 11 janvier 2022 » a déclaré l’avocat de la partie civile Me Jérome Gay. Elle devait avoir lieu aujourd’hui, mardi 14 décembre 2021, la Chambre de l’Instruction réunie en chambre du conseil (à huis clos) devait se pencher sur cette affaire dont le parquet général a requis la réouverture mais elle a été reportée au mardi 11 janvier 2022. Me Camille Radot (qui n’a pas répondu à nos sollicitations) du cabinet Vey et Associés (l’ex- cabinet d’Eric Dupont-Moretti aujourd’hui ministre de la justice) ne…