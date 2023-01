Affaire Alicia Faye : Me Ilyacine Maallaoui est l’avocat de Flaviano Makkai

Me Ilyacine Maallaoui, avocat médiatique de Flaviano Makkai, ira plaider jeudi 2 février devant un juge des libertés et de la détention à la prison de Nancy où son client a été transféré de Guyane. Flaviano Makkaï nie toute participation à « l’assassinat d’Alicia Faye » selon l’avocat. « J’ai écrit au (rédacteur en chef) de (Guyane la 1ère) monsieur Pallud parce que je suis abasourdi comment il a écrit mon nom et mon prénom. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Je leur ai pourtant donné ma carte de visite… ». Notre entretien avec Me Ilyacine Maallaoui ce vendredi commence par cette…