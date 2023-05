Accueil des demandeurs d’asile : toujours pas de vision à long terme

À l’issue d’une rencontre avec des élus du territoire hier en mairie de Cayenne sur l’accueil des demandeurs d’asile, le ministre délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco n’a pas fait d’annonces fracassantes. Quelques crédits supplémentaires vont être alloués pour augmenter le nombre de places en hébergement d’urgence. Des efforts ont été demandés à l’Ofii – Office français de l’immigration et de l’intégration – et à l’Ofpra – Office français de protection des réfugiés et apatrides – pour améliorer tout le circuit de la prise en charge, en attendant que les deux centres pérennes de Régina et Sinnamary sortent de terre….