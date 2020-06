Abolition du discernement et déconfiture en Guyane : 40 % des tests positifs mardi, 92 cas de plus en un jour, 56 nouveaux positifs sur l’île de Cayenne, Kourou dépasse les 100 cas, 6% de Saint-Georges infecté !

92 cas supplémentaires en Guyane pour la seule journée de mardi et ce sur seulement 230 tests, c’est donc exactement 40% des tests qui se sont révélés positifs hier. C’est un double record inquiétant : en nombre de cas positifs sur une journée et en taux de personnes testées positives. En un mois de déconfinement, les cas ont sextuplé en Guyane. Roulé ! Les signaux d’alarme de notre site, lancés depuis la période du confinement, faits constatés ou articles documentés à l’appui, trouvent un écho de plus en plus inquiétant. Le Covid-Info du jour des autorités adressé ce mercredi plus…