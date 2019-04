A Saint-Laurent, l’Aide Sociale à l’Enfance est en crise

L’antenne de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Saint-Laurent-du-Maroni traverse une période critique. Une réunion était organisée lundi 1er avril entre le personnel, les familles d’accueil et la Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF) pour trouver des solutions aux maux qui rongent le service. Dans une lettre datée du 15 mars dernier adressée à Viviane Zulemaro et Brigitte Couchy, la directrice de la DEF et son adjointe, deux éducatrices et 17 assistants familiaux dénonçaient en effet « l’épuisement moral de l’équipe éducative », « la mise en danger des enfants placés » ou encore « la situation déplorable…