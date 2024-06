À Saint-Laurent du Maroni, le défi du logement

En 2030, Saint-Laurent du Maroni, qui n’était encore qu’un bourg de quelques milliers d’habitants dans les années 1970, devrait devenir la ville la plus peuplée de Guyane avec près de 130 000 habitants. L’occasion pour Guyaweb de se pencher dans les semaines à venir sur la transformation de la ville. A la faveur d’une croissance démographique importante dont découle un besoin permanent d’aménagements, Saint-Laurent s’étend aujourd’hui bien au-delà du quartier historique. Si le centre-ville avec son plan en damier, son architecture coloniale et les principaux commerces reste le point névralgique de la ville, il se distancie aujourd’hui des nouveaux quartiers, composés essentiellement…

