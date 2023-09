A Rémire-Montjoly, 950 clients d’Orange impactés « suite au défaut d’un transformateur de l’opérateur énergétique »

Le week-end commence déconnecté pour « 950 clients » d’Orange Caraïbes à Rémire-Montjoly. Une nouvelle défaillance du réseau internet, mobile et fixe est à déplorer. En effet, ce samedi 23 septembre, le réseau de l’opérateur Orange Caraïbes est hors-service sur une partie de la zone de Rémire-Montjoly, a constaté Guyaweb.

Contacté ce samedi matin, le service presse d’Orange Caraïbes basé aux Antilles indique à Guyaweb que « suite au défaut d’un transformateur de l’opérateur énergétique, 950 clients de la zone de Rémire-Montjoly sont impactés. » Le « retour à la normale » a été effectué« en toute fin de matinée » a informé l’opérateur d’énergie à Orange.

Pour rappel, le réseau d’Orange Caraïbes était déjà hors-service durant toute la matinée de jeudi 21 septembre notamment dans les villes de Remire-Montjoly et Matoury.

Le service presse d’Orange nous avait informés que l’origine de la panne était due à « un acte de vandalisme perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi », impactant donc « les services Orange fixe, internet et mobile » pour « plus de 10 000 clients notamment dans les villes de Remire-Montjoly et Matoury. La mobilisation immédiate des équipes d’Orange a permis le rétablissement de ceux-ci en fin de matinée. »

A peine 48h après, bis repetita. Tout va bien sous les Tropiques ….