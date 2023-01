A Camopi, des syndicats haussent le ton

Dans un contexte généralisé d’alertes face à la maltraitance institutionnelle dont sont victimes les enfants en âge d’être scolarisés (lire ici et là) et face à la remise en cause d’un système éducatif trop monolithique et inadapté, c’est au tour du syndicat enseignant Unsa de faire paraître un communiqué pour s’alarmer de l’interruption des vols Cayenne-Camopi, constatée depuis mardi. Pour le syndicat enseignant, cet arrêt temporaire de la circulation aérienne ne passe pas alors qu’il survient quelques semaines après une longue interruption des liaisons aériennes entre le Lawa et Cayenne et alors que les vacances de février annonciatrices de mobilité…