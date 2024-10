9 ans de prison pour Alexandre Rouquette coupable d’avoir plusieurs fois frappé à l’arme blanche Frank Ramblado

Mardi soir, la Cour d’assises de Guyane a écarté l’intention homicide mais « a condamné l’accusé à la peine de 9 ans d’emprisonnement, sanctionnant ainsi l’extrême gravité des coups de couteau portés dans le dos du commandant dont le pronostic vital était engagé» nous a indiqué Me Lionel Béthune de Moro, l’avocat venu de France de Frank Ramblado, commandant en second du 33ème Rima à Fort de France. En revanche, malgré un appel sur son portable et divers SMS, Me Sandrine Doffou, l’avocate d’Alexandre Rouquette, n’a pas répondu. Nous ne savons pas ce soir si son client, Alexandre Rouquette, 38…