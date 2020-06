77% des nouveaux cas de Covid-19 non répertoriés commune par commune dans le bulletin quotidien des autorités étatiques de Guyane

Les autorités de santé publique, avec la bénédiction de la préfecture, persistent à ne plus donner au jour le jour, depuis dimanche (comme l’a révélé Guyaweb), les nouveaux cas de Covid-19, commune par commune, au sein de ce qu’elles dénomment« île de Cayenne» et qui représente en fait à leurs yeux les communes de Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury. Au contraire de nos voisins brésiliens de l’Amapa qui poursuivent leurs mises à jour quotidiennes, municipalité par municipalité, avec des chiffres autrement plus importants à manier. En procédant autrement et de manière moins précipitée : les autorités de l’Amapa font plutôt des…