5 morts en forêt, Jean-Claude Belot procureur-adjoint : « une partie du groupe a tué l’autre partie…»

Il reste un point à éclaircir dans ce dossier où les corps de 5 Brésiliens a été retrouvé fin mars après être restés quasiment un mois enterrés dans la forêt guyanaise. Le procureur adjoint et l’armée ne sont pas sur la même longueur d’onde. «Elle ne s’est pas rendue sur place avec un décalage, l’armée était sur place depuis le début, l’armée et les gendarmes surtout.», affirme, Jean-Claude Belot, procureur adjoint qui faisait office de procureur suite au départ de Samuel Finielz (1) lorsque nous l’avons joint lundi. «C’était les gendarmes et les FAG (forces armée en Guyane, ndlr) comme…