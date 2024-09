4,4 tonnes de cocaïne trouvées au Guyana, un record

Les autorités du Guyana ont trouvé pour 176 millions de dollars de cocaïne c’est à dire 4,4 tonnes près de la frontière vénezuélienne. La cargaison était enterrée près d’une piste d’atterrissage secrète et était destinée à être expédiée vers l’Europe, a déclaré un responsable des douanes. Matthews Ridge, à la frontière du Vénezuela, fut le lieu d’une grande exploitation minière de manganèse par Union Carbide entre 1962 et 1968. Un chemin de fer à voie étroite de 62 km a été construit jusqu’à Port Kaituma pour transporter le minerai. La mine a été fermée en 1968 deux ans après la…

