2 ans de prison requis et l’épée de Damoclès d’une interdiction de toute fonction publique pour Juliette Daniel

Juliette Daniel, conseillère territoriale d’opposition et deuxième adjointe au maire de Maripasoula, était convoquée au tribunal de Saint-Laurent du Maroni ce jeudi pour une longue liste d’infractions (1) Jean-Claude Belot, le procureur adjoint qui avait fait le déplacement a requis 2 ans de prison, 10 000 euros d’amende, l’interdiction de toute fonction publique et la confiscation de tous les biens saisis. Me José Lobeau a plaidé l’illégalité de toute la procédure lors du contrôle des gendarmes au Tolenga Lodge de Juliette Daniel. Le délibéré sera rendu le 23 mars 2022 à 8 heures. Il est 8h45 quand l’affaire Juliette Daniel…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2