171 ans d’abolition de l’esclavage

10 juin 1848 – 10 juin 2019. L’abolition de l’esclavage proclamée un 10 juin 1848 en Guyane a donné lieu ce lundi à une commémoration organisée par la Collectivité Territoriale de Guyane, en présence de l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira et de l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. “C’est l’histoire du monde, de souffrances, de malheurs, de résistances, de survies, de défis, de joies, de rires, de larmes et de vies et c’est notre obligation de le rappeler (…). Une histoire lourde de mémoire” a déclaré Christiane Taubira ce lundi 10…