17 cas de variants préoccupants confirmés ou suspectés en Guyane : 8 de VOC britannique et 4 de VOC brésilien P1 de Manaus sont confirmés, 5 autres cas de P1 sont fortement soupçonnés !

Les autorités de Guyane confirment 8 cas de variant préoccupant britannique avérés sur le territoire dont 6 importés (et deux encore investigués sur ce point) s’agissant des personnes atteintes par le Covid-19 concernées et 9 cas confirmés ou soupçonnés de variant préoccupant P1 brésilien dit de Manaus, dont trois importés. Explications. Les cas de variants préoccupants confirmés en Guyane augmentent, révèle le point épidémiologique hebdo de Santé Publique France (antenne de l’ARS) bouclé jeudi 11 mars adressé ce vendredi aux médias. 12 cas de variants préoccupants (VOC, variant of concern) étaient confirmés au mercredi 10 mars (très probablement par séquençage,…