155 homicides entre 2022 et 2024 en Guyane et pas de commissariat de police prévu à Saint-Laurent du Maroni

Entre 2022 et 2024, on a déploré… 155 homicides en Guyane C’est le record de France, chaque année, depuis 3 ans, rapporté au nombre d’habitants. Et le commissariat de police de Saint-Laurent du Maroni, ville qui remplit largement les critères, n’est pas encore dans les tuyaux. La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie ressemble à un mauvais rêve institutionnel, une carte figée depuis quatre-vingts ans par « des lourdeurs décisionnelles et une concurrence entre les deux forces », regrette un rapport de la Cour des comptes rendu public dimanche 12 janvier dans Le Monde. Accablant…