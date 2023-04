12 kilos 620 de cocaïne à Félix Eboué, six mois de prison, Frédéric Jean-Baptiste s’en sort bien…

Après 6 mois de détention, Frédéric Jean-Baptiste va déjà sortir de prison. Son avocat a présenté un aménagement de peine alliant travail et bracelet électronique. Il avait été pris avec 12 kilos et 620 grammes de cocaïne dans sa valise à l’aéroport Félix Eboué de Matoury. Ambiance. La nouvelle n’a pas fait les gros titres de la plupart des médias dont le plus important Guyane la 1ère n’a jamais couvert cette affaire tout en étant présent à une audience. Le 5 avril dernier, Frédéric Jean-Baptiste avait rendez-vous devant la commission d’aménagement des peines où siègeaient notamment le juge d’applications des…