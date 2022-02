10 sur 12 sous les verrous, 141 kg de cocaïne pour des personnes en provenance de Cayenne

10 personnes sur 12 interpellées lundi dans les Hauts de France, à Paris et en Seine et Marne ont été placés en détention provisoire par un juge d’instruction. «A l’issue de leur présentation vendredi devant un juge d’instruction de Créteil, les douze personnes soupçonnées d’un vaste trafic de cocaïne entre la Guyane et la France, qui avaient été interpellées lundi dans le Nord, à Paris et en région parisienne après plusieurs semaines d’enquête préliminaire, ont été mises en examen notamment des chefs d’importation, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, et de participation à une association de malfaiteurs en…