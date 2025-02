10 mois et 20 jours de prison en régime ouvert pour le maire d’Oiapoque pour résistance violente et outrages à la police militaire qui tentait de secourir son épouse

Le maire réélu d’Oiapoque, le fringant Breno Lima de Almeida, 31 ans, a été condamné, au total, pour outrage et résistance, à 10 mois et 20 jours de prison par la 2ème District judiciaire d’Oiapoque révèle le site en ligne SelesNafes (du nom et prénom d’un ancien présentateur télé et journaliste). Monsieur le maire s’est opposé avec véhémence, aux policiers militaires appelés pour une intervention chez lui et qui disent avoir entendu des cris en arrivant. Sa femme ne se souvient plus trop si ce jour-là elle a appelé la police. Carnaval à Oiapoque. Le 18 août 2022, selon la…