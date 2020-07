Pas de troisième saison pour la série Guyane

Vincent Ogier ne reviendra pas chez nous pour poursuivre son voyage initiatique. L’équipe de production Mascaret films/Shine film a jeté l’éponge en début d’année. Elle était la série la plus téléchargée de l’histoire de Canal plus à la demande. Le pari fou de Fabien Nury, scénariste de bande-dessinée de génie à qui on doit la série « Tyler Cross » ou « Il était une fois en France », de réaliser une série d’aventure en Guyane se révélait gagnant dès la diffusion du premier épisode en 2017. Une première saison acclamée par la presse et appréciée par le public. On regardait le jeune ingénieur…