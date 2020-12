VIH : c’est la semaine de dépistage

La Guyane demeure le territoire de France le plus fortement impacté par le VIH. A ce titre, la semaine de lutte contre le Sida a toute son importance. A l’occasion de la journée du 1er décembre, mardi, Journée mondiale de lutte contre le Sida, plusieurs actions sont programmées pour la semaine sur tout le territoire « afin de prévenir, dépister et lutter contre les discriminations » communique la coordination territoriale en santé sexuelle et reproductive. La structure rappelle qu’ « environ 3 300 personnes vivent avec le VIH » en Guyane, « dont 500 à 600 ignorent leur statut »….