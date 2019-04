Un foyer de tuberculose à Saint-Laurent

L’Agence Régionale de Santé lance une opération de repérage et d’information suite à la découverte d’un cas groupé de tuberculose dans la capitale de l’Ouest guyanais.

« L’ARS a été informée lundi 8 avril dernier de la survenue d’un cas groupé de tuberculose dans la commune de Saint-Laurent du Maroni. Il s’agit d’un groupe de 11 personnes partageant les mêmes lieux de vie, dont 5 ayant un diagnostic confirmé et 6 en cours d’investigations supplémentaires. Cinq d’entre eux sont scolarisés dans des établissements scolaires de la commune de Saint-Laurent. Tous ces patients bénéficient actuellement d’une prise en charge en milieu hospitalier » indique l’Agence Régionale de Santé (ARS).

« Dans ce contexte, le Centre de Lutte Anti-Tuberculose de Saint-Laurent du Maroni (Croix Rouge Française) et du Centre hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) se sont immédiatement mobilisés dans la prise en charge de ces patients et des personnes ayant été en contact avec eux. A partir de lundi matin, les personnes contact seront dénombrées et contactées, en lien avec les services du Rectorat et du CHOG, pour leur proposer un dépistage rapide. Les personnes ayant été en contact étroit se verront proposer une radiographie pulmonaire et des examens complémentaires » précise l’ARS.

L’Agence Régionale de Santé rappelle par ailleurs que la tuberculose est une maladie « qui se transmet essentiellement par voie respiratoire de personne à personne. Cette maladie est faiblement contagieuse, un contact prolongé ou cumulé avec une personne malade et dans un environnement fermé est nécessaire pour développer l’infection. Parmi les personnes infectées par ce germe, seulement une minorité développe la maladie (5 à 10%). Elle apparaît de façon lente, après une incubation durant plusieurs semaines, et se manifeste le plus souvent par une toux persistante (durant plus de 3 semaines), une fatigue profonde, une perte de poids importante et inexpliquée. Des traitements antibiotiques prolongés mais efficaces permettent de soigner et guérir de cette maladie. Le vaccin BCG, fortement recommandé pour les nourrissons nés ou vivant en Guyane ».

Suite à l’annonce de ce foyer de tuberculose qui touche notamment des élèves scolarisés à Saint-Laurent du Maroni, le syndicat enseignant SE-UNSA Guyane indique pour sa part qu’il a « alerté le Recteur sur la situation et lui a demandé d’établir très rapidement un protocole de signalement pour les équipes pédagogiques de la commune. Le syndicat exhorte également l’ensemble des autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour circonscrire ce foyer afin d’éviter toute épidémie ».