Un cas de tuberculose à l’hôpital de Cayenne

Une soignante exerçant auprès d’enfants au Centre Hospitalier de Cayenne a fait l’objet d’un diagnostic de tuberculose indique l’Agence Régionale de Santé (ARS).

« Dès que le diagnostic de tuberculose a été posé chez la soignante le centre de lutte anti-tuberculose (…) et les équipes de pédiatrie, de l’unité des maladies infectieuses, de l’équipe d’hygiène hospitalière du Centre Hospitalier de Cayenne ainsi que la médecine du travail se sont mobilisés » explique l’ARS sous le coup du grève depuis six jours. L’agence régionale de Santé précise que la soignante a été « immédiatement mise sous traitement et n’est plus sous isolement ».

En ce qui concerne les enfants pris en charge par la soignante, « des protocoles spécifiques ont été développés pour les adapter à leurs conditions particulières » et à ce jour « aucun des enfants n’a développé de tuberculose ».

L’Agence Régionale de Santé explique en outre que « les personnels du Centre Hospitalier qui ont exercé aux côtés de la soignante ont été convoqués par la médecine du travail selon des protocoles nationaux connus et éprouvés mis en œuvre régulièrement en Guyane », un traitement préventif ayant été « recommandé à certains d’entre eux » tandis qu’une enquête a aussi été menée « dans la famille et auprès des contacts réguliers de la patiente ».

L’ARS rappelle que « la tuberculose est une maladie qui se transmet essentiellement par voie respiratoire de personne à personne (…). Elle apparaît de façon lente, après une incubation durant plusieurs semaines, et se manifeste le plus souvent chez les adultes par une toux persistante (…), une fièvre, une fatigue profonde, une perte de poids importante et inexpliquée ».