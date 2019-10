Trafic de serpents et d’araignées

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) informe de faits de transport et détention illicites de serpents et d’araignées de Guyane.

« Le 05 octobre 2019, les agents du Service Mixte de Police de l’Environnement (SMPE, ndlr) de Guyane et de la Douane ont interpellé à l’aéroport Félix Eboué deux personnes qui tentaient de transporter un serpent Imantode à nuque tatouée et plusieurs araignées dans leurs bagages » indique l’ONCFS.

L’un de ces individus « a avoué avoir agi seul pour le transport du serpent, faits qu’il avait déjà commis au mois de février (…). Deux perquisitions ont été menées dans ses domiciles en métropole et ont permis (…) de découvrir un élevage de serpents venimeux présentant des irrégularités passibles de sanctions pénales (…). Il a été condamné à 1500 euros d’amende délictuelle et 150 euros contraventionnelle. Le second contrevenant reconnaît les infractions de prélèvement pour le transport de deux araignées et d’un cocon. Des mesures alternatives aux poursuites seront mises en œuvre ».

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage précise que « dans le cadre de cette enquête, les inspecteurs du SMPE ont découvert qu’un individu domicilié en Guyane détenait à son domicile plusieurs serpents dont des spécimens venimeux (…). Une perquisition a eu lieu à son domicile et a permis la saisie de 9 serpents. Le mis en cause a reçu une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité ».