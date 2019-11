“RisqPro Expo” : 1er salon de Prévention des Risques professionnels

Il est organisé par la CGSS Guyane et se tient du 13 au 15 novembre sur le parking du Forum Baduel à Cayenne.

A destination des chefs d’entreprise, porteurs de projet et salariés, ce salon a pour objectif de “découvrir comment améliorer leur sécurité au travail et prévenir les accidents et les maladies professionnels.”

Au sein du village prévention, plus de 60 conférences abordant les différentes thématiques en lien avec les risques professionnels, seront proposées. Se dérouleront des rencontres avec 30 exposants experts, pour connaitre les formations et équipements disponibles en Guyane, des exercices de sécurité, des démonstrations, pour illustrer concrètement la gestion des risques professionnels dans différents secteurs tels que le BTP, transport, santé, service à la personne, …Par ailleurs la CGSS informe que les visiteurs pourront faire contrôler les feux des véhicules et réaliser un check-up des véhicules, et un contrôle de la vue.