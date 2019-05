Premier cas de dengue autochtone en Guyane

Ce cas a été diagnostiqué à Kourou indique l’Agence Régionale de Santé.

« Un cas de dengue a été diagnostiqué à Kourou le 13 mai dernier (…). La personne a été probablement contaminée à partir d’un cas importé du Brésil en avril. Il s’agit donc d’une première circulation virale autochtone de dengue sur le territoire depuis mars 2016 ».

L’Agence Régionale de Santé (ARS) précise qu’en Guyane « la dernière épidémie de dengue a eu lieu en 2012 et 2013. Hormis ce cas autochtone, la Guyane ne présente actuellement pas de circulation évidente d’arboviroses (dengue, chikungunya et zika). Dans ce contexte, l’objectif des autorités sanitaires est de détecter précocement tout nouveau cas afin de prévenir de façon rapide et énergique l’apparition d’une transmission dans l’entourage ».

L’ARS rappelle que « la dengue est une maladie transmise en Guyane par le moustique Aedes aegypti (…) présent en journée et en zone urbaine. La dengue présente des symptômes d’intensité variable et se caractérise par la présence de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et symptômes digestifs ».

L’Agence Régionale de Santé de Guyane rappelle également les mesures de protection à adopter, à savoir se protéger des moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaires, destruction des larves et gites…) et consulter un médecin rapidement en cas de fièvre en évitant de prendre de l’aspirine.