Pollution atmosphérique à Cayenne et Kourou

La qualité de l’air ce samedi et dans les prochains jours devrait dépasser le seuil de recommandation indique la préfecture.

L’indice ATMO qui « caractérise la qualité de l’air quotidienne d’une agglomération » est calculé « de 0 à 24 h à partir des concentrations des 3 polluants suivants : ozone, dioxyde d’azote et particules fines » .

La qualité de l’air prévue par ATMO Guyane sur l’île de Cayenne et à Kourou « devrait continuer à se dégrader tout au long du week-end, jusqu’en début de semaine prochaine » précise la préfecture.

Il est donc recommandé à la population de privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire ou cardiaque et de réduire voire reporter les activités physiques et sportives intenses, et il est recommandé en outre aux personnes sensibles et vulnérables de prendre conseil auprès de leur médecin pour savoir si leur traitement médical doit être adapté, d’éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe et de privilégier les activités modérées.