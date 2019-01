Plongez dans 3 grands fleuves d’Amazonie

L’Office de l’Eau propose au grand public de découvrir une thèse de Marjorie Gallay sur l’évolution saisonnière et interannuelle des flux de matières en suspension et leurs impacts sur la couleur et la qualité de l’eau en Guyane et en Amazonie. Les études ont porté sur trois grands fleuves : le Maroni, l’Oyapock et l’Orénoque, 3ème plus grand fleuve mondial.

« L’utilisation et l’adaptation d’outils de télédétection pour suivre sur du long terme et quantifier les charges sédimentaires en suspension ont permis de mettre en exergue des tendances spatio-temporelles, de quantifier la part organique et minérales de ces charges et d’apprécier le rôle des facteurs naturels et anthropiques sur les tendances observées » explique l’Office de l’Eau.

Marjorie Gallay, auteur de la thèse et aujourd’hui chargée de mission en connaissance physique des cours d’eau à l’Office de l’eau de Guyane, présentera ses résultats, dans le cadre d’un Apér’Eau Sciences, ce jeudi 31 janvier à 18h30 à The Island,