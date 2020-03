Où sont passés les écologistes ?

Pendant plus de deux ans, les écologistes et leurs idées de nouvelle société ont tenu le pavé de l’actualité notamment dans le cadre de la lutte contre le projet minier Montagne d’Or et les recherches d’hydrocarbures de Total au large de la Guyane. Pourtant, dans les listes, les débats et les programmes liés aux élections municipales, l’écologie politique se fait rare. Pas un mot dans les débats sur Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, Sinnamary ; quasiment rien dans celui de Matoury. L’écologie qui a été si présente depuis trois ans dans l’actualité guyanaise a disparu des radars politiques. A l’inverse de ceux…