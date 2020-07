« Nous voulons sauver des vies »

Le collectif Mayouri Santé Guyane s’active pour la venue de médecins « amazoniens » sur le territoire. Il a remis aux différents pouvoirs publics 40 curriculum vitae de médecins prêts à venir. « Y a-t-il des humains moins humains que d’autres ? Y a-t-il des Français moins français que d’autres ? On meurt en Guyane et on veut voir des médecins venir nous aider ». Le message d’Yvane Goua, de Trop’ Violans, association intégrée dans le collectif Mayouri Santé Guyane (MSG), est limpide. Comme la pluie qui a accueilli, mercredi matin devant l’hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG),…