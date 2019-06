Cette web-série du WWF sera diffusée chaque jour du 14 au 20 juin sur Facebook et Youtube.

« Après être parti à la recherche du tigre du Bhoutan, Emmanuel Rondeau, réalisateur et photographe de la flore et de la faune sauvage, revient avec une nouvelle web-série dans laquelle il parcourt l’immensité de la forêt guyanaise. En mission pour le WWF France, il devra tout mettre en oeuvre pour relever un nouveau défi : prendre un cliché d’un jaguar dans son habitat naturel. Va-t-il réussir ? »

Le WWF France explique en effet que « ces quinze dernières années, la population du jaguar a chuté de 80% à cause des activités humaines telles que la déforestation et le braconnage » et afin de sensibiliser le grand public à la disparition de ce félin il propose de suivre Emmanuel Rondeau « sur les traces du jaguar dans le poumon vert de la planète, l’Amazonie et ses 3,39 millions d’hectares de végétation sauvage ».

La web-série produite par le WWF (Fonds Mondial pour la Nature) comprend 6 épisodes de moins de 10 minutes dont un sera diffusé chaque jour du 14 au 20 juin sur Facebook et Youtube.

Voici le descriptif des 6 épisodes de la web-série « Mission Jaguar Guyane » :

1 : Un début agité. « Toutes les aventures connaissent des moments difficiles… Et particulièrement celle d’Emmanuel ! Débutez avec lui ce voyage de trois mois à la recherche du jaguar, grand félin de l’Amazonie ».

2 : Sur les traces du jaguar. « Emmanuel est finalement arrivé au camp. Après une amorce difficile, sa mission débute enfin ! Son objectif : installer des pièges photographiques à travers la forêt amazonienne, en plein cœur de l'habitat du jaguar ».

3 : Une forêt vierge en danger. « Dans la réserve naturelle des Nouragues, Emmanuel nous raconte pourquoi il est nécessaire de protéger et préserver nos forêts de la déforestation. Aussi, il compte bien vérifier si son piège photographique a fonctionné ! »

4 : L'orpaillage illégal. « Une des grandes menaces qui pèse sur les forêts de Guyane est l'orpaillage. Emmanuel et les Forces Armées de Guyane se rendent en mission pour stopper un groupe d'orpailleurs illégaux ».

5 : « Conflit homme – jaguar. « Cherchant à se nourrir, il n'est pas rare de croiser un jaguar sur une exploitation agricole. Emmanuel part à la rencontre d'un exploitant qui cherche à cohabiter avec l'espèce ».

6 : « Objectif accompli ? « Après deux mois d'absence, Emmanuel retourne en Guyane pour une dernière mission : récolter les résultats des pièges photographiques installés auparavant ».