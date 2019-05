Météo : la Guyane en alerte jaune pour fortes précipitations

De fortes précipitations sur le Nord-Ouest et le Nord-Est de la Guyane sont annoncées par Météo France pour 24 heures, du mardi 21 mai 18h au mercredi 22 mai 18h.

« La Zone de convergence inter tropicale (ZIC) s’est positionnée au niveau de la Guyane. Accompagnée d’une masse d’air très humide et instable, elle apporte un temps fortement pluvieux en mer et sur une grande moitié Nord du pays. Les cumuls de précipitations sont en forte hausse de l’île de Cayenne jusqu’au Nord Ouest » indique Météo France qui précise que « la Zic reste positionnée sur nos latitudes où elle reste bien active jusqu’à demain mercredi. »

Par conséquent « des lignes d’instabilité accompagnées de fortes précipitations (averses parfois orageuses) traversent les communes du littoral et du proche intérieur pouvant apporter des forts cumuls cet après-midi ainsi que cette nuit et demain. A partir de jeudi et jusqu’en fin de semaine, l’instabilité est en baisse et les cumuls devraient retrouver des valeurs normales pour la saison. »

Une vigilance accrue est demandée à l’ensemble de la population.